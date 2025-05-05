В Чернигове убрали памятник "Борцам за свободу и независимость Украины": в ОВА объяснили эти действия

В Чернигове демонтировали памятник "Борцам за свободу и независимость Украины", который был расположен рядом с Екатерининским собором. В ОВА отметили, что он не имел никакой исторической ценности.

Как сообщил Павел Веселов, заместитель директора департамента культуры, туризма, национальностей и религий Черниговской ОГА, монумент не имел никакого официального статуса, не был закреплен ни за одним учреждением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В Чернигове снесли памятник "Борцам за свободу и независимость Украины"

По информации Веселова, этот памятник не находился на балансе ни одного учреждения, не имел никакого статуса и исторической ценности.

Убирают его, потому что на его месте планируют устанавливать временный мемориал памяти о погибших защитников и защитниц в российско-украинской войне. В дальнейшем этот памятник планируют перевезти и установить на территории Национального заповедника "Гетманская столица" в Батурине,

– сказал Общественному Павел Веселов.

Монумент был открыт 26 июня 2009 года и представлял собой художественную композицию в виде ворот памяти, что символизировала преемственность поколений украинских борцов за независимость.

Центральным элементом был казак с ребенком на руках, взгляд которого был направлен в небо.

Тогдашний городской голова Чернигова, выступая на торжествах, отметил, что композиция олицетворяет разные эпохи и разные поколения людей, для которых общей была вера в Украину, ее будущее и любовь к Родине.

Тогда Епископ Черниговский и Нежинский УПЦ Киевского патриархата Иларион освятил памятник.