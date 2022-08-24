Для подтверждения ищут остатки вражеского устройства

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский беспилотник, предположительно "Орлан-10".

Кстати Силы ПВО сбили над Черкасщиной вражескую ракету

Сообщается, что для подтверждения ищут остатки вражеского устройства.

Когда сбили российский беспилотник

В оперативном командовании "Север" информировали о сбитии вражеского беспилотника над Черниговщиной до объявления о воздушной тревоге.

В обед 24 августа вражеский беспилотник залетел в Черниговскую область. Около 15:30 его сбили наши силы ПВО в Черниговском районе.

Впоследствии, в 15:47, в области объявили о воздушной тревоге. В ОК "Север" обещают сообщить детали позже о сбитии беспилотника.

Украинские военные уничтожили вражеский Ка-52

В начале суток 24 августа Воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52. Наши военные сбили вражеский вертолет около 1 ночи.

Также сообщалось, что подразделения зенитных ракетных войск 23 августа сбили 5 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52. В сутки Воздушные силы нанесли до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск.

22 августа Воздушные силы сбили три вражеских беспилотника. Также ударная авиация била по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям.

За 6 месяцев войны украинские воины уничтожили 819 российских беспилотников, 234 самолета и 199 вертолетов.

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