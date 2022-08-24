Для підтвердження шукають залишки ворожого пристрою

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, що Сили оборони України знищили ворожий безпілотник, ймовірно, "Орлан-10".

До речі Сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету

Повідомляється, що для підтвердження шукають залишки ворожого пристрою. Згодом Тимошенко додав, що ворожий безпілотник залетів на Вінничину.

Коли збили російський безпілотник

В оперативному командуванні "Північ" інформували про збиття ворожого безпілотника над Чернігівщиною до оголошення про повітряну тривогу.

В обід 24 серпня ворожий безпілотник залетів на Чернігівщину. Близько 15:30 його збили наші сили ППО у Чернігівському районі.

Згодом, о 15:47, в області оголосили про повітряну тривогу. В ОК "Північ" обіцяють повідомити деталі згодом щодо збиття безпілотника.

Українські військові знищили ворожий Ка-52

На початку доби 24 серпня Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52. Наші військові збили ворожий гелікоптер близько 1 ночі.

Також повідомлялося, що підрозділи зенітних ракетних військ 23 серпня збили 5 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52. За добу Повітряні сили завдали до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ.

22 серпня Повітряні сили збили три ворожі безпілотники. Також ударна авіація вгатила по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

За 6 місяців війни українські воїни знищили 819 російських безпілотників, 234 літаки та 199 гелікоптерів.

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