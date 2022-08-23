Відповідну інформацію вороги повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України 23 серпня. Також російські окупанти отримали удари по їхніх позиціях.

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росіяни втратили вертоліт та безпілотники

23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наші бійці продовжують заходи з демілітаризації окупантів та авіації ворожих повітряних сил.

"За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ!", – похизувались в ЗСУ.

Коротко про втрати ворога

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