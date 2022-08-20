В Черногории парламент объявил правительству вотум недоверия

В Черногории ночью 20 августа парламент объявил правительству вотум недоверия. Следовательно, правительство премьера Дритана Абазовича отправили в отставку.

Правительство Абазовича стало кратчайшим правлением в политической истории Черногории. Он пришел к власти только в апреле.

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Теперь его отправили в отставку голосами 50 депутатов из 81-местного парламента.

Что этому предшествовало

3 недели назад Черногория подписала соглашение с Сербской православной церковью. В нем утверждался правовой статус СПЦ в Черногории, предоставлялись соответствующие имущественные гарантии и отменялись некоторые ее особые права.

Абазович был уверен, что соглашение поможет урегулировать все церковные споры относительно имущества СПЦ в Черногории. В то же время оппоненты политика убеждены, что отдельно от других религиозных общин в особом соглашении с СПЦ не было необходимости.

Напомним, в 2006 году Черногория вышла из государственного союза с Сербией. Белград пытался усилить свое влияние в Черногории, используя СПЦ, а также местные просербские политические партии и организации.

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СПЦ имеет самое большое влияние среди религиозных организаций в Черногории. Сама страна входит в НАТО с 2017 года и стремится к вступлению в ЕС. Этому мешают политические разногласия в балканской стране.