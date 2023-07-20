По предварительным данным, один из россиян оскорблял местных жителей и официантов бара. После этого и вспыхнула потасовка.
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Россиян избили в Черногории
В этом инциденте участвовали четыре гражданина России, которые в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную черногорского курортного города, где едва не сбили местного мотоциклиста. Дальше они начали уничтожать все на своем пути.
Очевидцы рассказали, что, перекрыв своей машине набережную, россияне сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта ресторана, ранив ему голову.
Но на этом россияне не остановились и начали избивать владельца этого заведения питания. Другие сотрудники ресторана пытались защитить своих коллег, поэтому вступили в драку с наглыми "гостями", чтобы помешать им разрушить заведение.
В Черногории россиян избили за дебошир в ресторане / Видео из тиктока @dajbozedamoze
Это видео сняли, когда сотрудники ресторана начали выгонять россиян и избивать их стульями. На нем также можно слышать слова: "Я русский, бл***". Что дальше произошло с россиянами – пока неизвестно.
Ранее россиян избили в Турции
- В турецком городе Алания 6 июля на территории отеля Nox Inn Deluxe Hotel 5 произошла драка между работниками и россиянами. В ней приняли участие охранники гостиницы, гражданин страны-агрессорки и собака.
- Впоследствии стало известно, что трое турок пытаются скрутить россиянина, но тот сопротивляется. Один из них избил гражданина России ногой в лицо, а затем нанес ему удары кулаками.
- Впоследствии СМИ страны-агрессорки обнародовали версию россиян. Они утверждают, что в них будто кто-то бросался бутылками с балкона.
- Пока официальная позиция отеля и версия его работников неизвестна. Однако обе стороны могли подписать соглашение, ведь россиянка позже заявила, что инцидент полностью исчерпан.