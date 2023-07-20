По предварительным данным, один из россиян оскорблял местных жителей и официантов бара. После этого и вспыхнула потасовка.

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Россиян избили в Черногории

В этом инциденте участвовали четыре гражданина России, которые в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную черногорского курортного города, где едва не сбили местного мотоциклиста. Дальше они начали уничтожать все на своем пути.

Очевидцы рассказали, что, перекрыв своей машине набережную, россияне сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта ресторана, ранив ему голову.

Но на этом россияне не остановились и начали избивать владельца этого заведения питания. Другие сотрудники ресторана пытались защитить своих коллег, поэтому вступили в драку с наглыми "гостями", чтобы помешать им разрушить заведение.

В Черногории россиян избили за дебошир в ресторане / Видео из тиктока @dajbozedamoze

Это видео сняли, когда сотрудники ресторана начали выгонять россиян и избивать их стульями. На нем также можно слышать слова: "Я русский, бл***". Что дальше произошло с россиянами – пока неизвестно.

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