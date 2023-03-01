В Черном море давно не было столько ракетоносителей, угроза атак – высока, – Гуменюк

Россия вывела в Черное море большое количество кораблей, среди которых ракетоносители. Из-за вражеских кораблей в море в Украине повышенная угроза ракетных атак.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. По ее словам, корабельная группировка России сейчас без мин и продолжает находиться в увеличенном количестве в открытом море.

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Залп кораблей составляет более 30 "Калибров"

Гуменюк сообщила, что Россия вывела в Черное море 15 кораблей, из которых 5 – это ракетоносители. Эти корабли снаряжены до 32 ракет типа "Калибр".

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что среди ракетоносителей есть подводные корабли, пуск ракет с которых силам противовоздушной обороны обнаруживать сложно.

Поэтому угроза считается очень высокой. И такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море. Они не выводили сразу так много,

– сказала Гуменюк.

Она заявила, что украинские войска наблюдают также активность вражеской авиации. По ее словам, Россия выискивает новую тактику применения ракетных ударов.

Гуменюк объяснила, что оккупанты не обязательно могут нанести массированный удар. В частности, атака россиян может быть точечной или в несколько волн.

"Но такая готовность безусловно говорит о высокой угрозе и надо быть очень бдительными", – резюмировала пресс-секретарь ОК "Юг".

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