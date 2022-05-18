В Черном море находятся 7 крупных десантных кораблей России и 4 ракетных

В северо-западной части Черного моря находятся две корабельные десантные группы врагов. Речь идет о 7 больших десантных кораблях российской армии.

Также наготове к нанесению ракетных ударов там находится 4 ракетных корабля с более чем 30 крылатыми ракетами. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

К теме Военные корабли России стали причиной гибели дельфинов и некоторых рыб в Черном море

В ОК "Юг" отметили, что общая обстановка на Юге Украины стабильно напряженная, но контролируемая силами обороны. Кроме того, остается актуальной угроза ракетных ударов не только по Югу, но и по всей территории Украины.

Как сообщили в командовании, штормовая погода несколько снизила вероятность высадки морского десанта. Впрочем, пока такую возможность не исключают полностью.

Людей призвали соблюдать алгоритмы действий при сигналах воздушной тревоги, а также не подвергаться излишней опасности на побережье.

ОК "Юг" о ситуации на фронте

В ОК "Юг" заявили, что в ночь на 18 мая украинские подразделения в Херсонской и Николаевской областях продолжали защищать занятые позиции. В то же время враг продолжает укрепление для себя запасных отступных рубежей.

Отметим, что по состоянию на 18 мая российские оккупанты боевых действий на этом направлении не ведут, а осуществляют дистанционные обстрелы наших позиций и населенных пунктов из артиллерийско-минометного вооружения.

Читайте также Россия потеряла еще один корабль в Черном море, – источники в разведке

Важные новости с южного фронта: главное

При попытке жителей Херсона эвакуироваться с оккупированных на подконтрольные территории Украины, враг накрыл их огнем из "Града".

Пять человек ранеными вырвались из-под обстрелов. Их госпитализировали в больницу. Один человек погиб по дороге в больницу.

Российские захватчики по Николаеву нанесли ракетный удар с применением авиации. Ракетой воздушного базирования, ударившей по жилому району, россияне разрушили несколько частных зданий.

В общей сложности оккупанты повредили более 20 зданий, 1 гражданский человек получил ранения.

Также враг ударил по Одесской области. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона.

К счастью, существенных разрушений и пострадавших нет.

К теме – Из-за затопления Москвы арестовали командующего черноморского флота России: смотрите видео