В Черном море остается около 20 российских кораблей с крылатыми ракетами

В Черном море остается около 20 русских кораблей. В частности, подлодки, снаряженные крылатыми ракетами "Калибр".

Детали сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг". Там подчеркнули, что сохраняется угроза ракетного удара почти по всей территории Украины.

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В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр",

– говорится в сообщении.

Также пресс-служба "Юга" подчеркнула, что после 22:00 снова произошла ракетная атака на Одесщину. К счастью, ракеты удалось сбить.

Украинцев призвали не легкомыслить безопасностью и выполнять алгоритм действий по сигналам воздушной тревоги. Кроме того, подчеркнули, что доверять следует только проверенным источникам информации.

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