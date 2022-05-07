В Черном море появилась вторая Чернобаевка, – Братчук

Украинские герои умело наносят удары распиаренному Черноморскому флоту россиян. У легендарной Чернобыевки появился мощный конкурент в водах Черного моря.

В последние дни в соцсетях активно обсуждается возможное подведение воинами ВСУ российского фрегата "Адмирал Макаров". По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, официального подтверждения успешной атаки по судну российских оккупантов пока нет, поэтому радоваться новой потере врага в море можно будет только после того, как будут обнародованы проверенные данные.

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Вторая Чернобаевка в Черном море

Как отметил Братчук, остров Змеиный превращается в очень важное место сопротивления российским захватчикам. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает 24 канал.

Змеиный также становится некоторой морской Чернобаевкой. Наши Вооруженные силы и впервые, и во второй раз нанесли поражение противнику там. Был уничтожен пункт управления, уничтожен радиолокационный пункт, то есть то, что работает с небом,

– сказал спикер Одесской ОВА.

Кроме того, он добавил, что возле острова Змеиный нашим героям удалось подбить два патрульных катера оккупантов. Наши герои имеют хорошие "морские" победы, но перед ними есть еще много задач, требующих выполнения.

Также Братчук напомнил, что согласно легендам остров Змеиный является землей известного мифологического героя Ахилла. Как говорит поверье, мать его подняла землю со дна морского для своего сына, и он был похоронен именно на этом острове. Слухи слухами, но наши отчаянные и несокрушимые защитники острова тоже станут героями легенд и рассказов.

Ситуация на острове Змеиный: последние новости

Российские оккупанты недолго хозяйничали на украинском острове Змеиный. Наши герои нанесли по острову мощный удар, в результате которого враг понес большие потери. Как шутят наши защитники, Змеиный превращается в новую серию сериала о Чернобаевке. Также благодаря искусному поведению воинов ВСУ с беспилотниками Bayraktar TB2 враг потерял судно и ракетные комплексы ТОР.

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