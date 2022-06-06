Также в акватории есть несколько десантных кораблей. Об этом рассказало командование "Юг" в своем своде за сутки.

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Какую опасность представляют суда врага

Наша разведка установила, что сейчас флотилия врага в Черном море в очередной раз производит переформатирование. Упомянутые корабль и субмарина находятся в боевой активности. Поэтому сохраняется угроза ракетного удара с моря.

Также в готовности к началу активных действий находятся и 5 больших десантных кораблей. Поэтому вполне возможна и высадка. Поэтому в командовании призывали южан быть осмотрительными.

Запрет посещения побережья, являющегося не местом отдыха, а потенциальным рубежом обороны, предупреждения об опасности купания в море из-за угрозы детонации морских мин, так же важны, как сигналы воздушной тревоги,

– акцентировали в сообщении.

Следует заметить, что этот призыв касается любого пляжного отдыха. Опасность на пляжах крайне серьезна, поскольку там часто много и противопехотных мин.

На пляжах есть много предупредительных табличек, а также об угрозах говорят и представители местных властей. Однако полиции и силам обороны все равно приходится буквально гоняться за отдыхающими.

Накануне кораблей в море было больше

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук утром 5 июня рассказал, что в Черном море находится 5 судов врага с крылатыми ракетами. Поэтому он тоже призвал ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Тогда это были 4 корабля и субмарина, которые несли в 36 крылатых ракет . Количество десантных кораблей по данным командования "Юг" в течение суток не изменилось.

Почему россияне вывели десантные корабли

Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко объяснил, почему снова появились российские десантные корабли . 4 июня в эфире 24 канала он сказал, что вероятно высадка не является основной целью.

Мол, они только занимаются блокировкой моря, чтобы не дать Украине заниматься экспортом. Одно время их действительно не было в акватории Черного моря. Однако это, по мнению Рыженко, обусловлено сильным штормом, который фиксировали в течение нескольких дней.

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