Також в акваторії є кілька десантних кораблів. Про це розповіло командування "Південь" у своєму зведенні за добу.

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Яку небезпеку становлять судна ворога

Наша розвідка встановила, що зараз флотилія ворога в Чорному морі вкотре робить переформатування. Згадані корабель і субмарина перебувають у бойовій активності. Тому зберігається загроза ракетного удару з моря.

Також в готовності до початку активних дій перебувають і 5 великих десантних кораблів. Тому цілком можлива й висадка. Тому в командуванні закликали жителів Півдня бути обачними.

Заборона відвідування узбережжя, що є наразі не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони, попередження про небезпеку купання в морі через загрозу детонації морських мін, так само важливі, як сигнали повітряної тривоги,

– акцентували в повідомленні.

Слід зауважити, що цей заклик стосується будь-якого пляжного відпочинку. Небезпека є на пляжах вкрай серйозна, оскільки там часто є багато й протипіхотних мін.

На пляжах є багато попереджувальних табличок, а також про загрози говорять і представники місцевої влади. Проте поліції та силам оборони все одно доводиться буквально "ганятися" за відпочивальниками.

Напередодні кораблів у морі було більше

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зранку 5 червня розповів, що у Чорному морі перебуває 5 суден ворога з крилатими ракетами. Через це він теж закликав у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Тоді це були 4 кораблі та субмарина, які несли до 36 крилатих ракет. Кількість десантних кораблів за даними командування "Південь" протягом доби не змінилася.

Чому росіяни вивели десантні кораблі

Колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко пояснив, чому знову з'явилися російські десантні кораблі. 4 червня в ефірі 24 каналу він сказав, що, ймовірно, висадка не є основною ціллю.

Мовляв, вони лише займаються блокуванням моря, щоб не дати Україні займатися експортом. Певний час їх дійсно не було в акваторії Чорного моря. Проте це, на думку Риженка, зумовлено сильним штормом, який фіксували протягом кількох днів.

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