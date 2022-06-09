В Черном море россияне учатся отражать противокорабельные ракеты и авиацию

Российские войска в Черном море начали учения по отражению противокорабельных ракет. Также служащих их систем ПВО сейчас учится бить по авиации.

Вероятно, это обусловлено тем, что флот оккупантов боится ударов виз Вооруженных Сил Украины. Детальнее об актуальной ситуации в море рассказали в оперативном возведении командования "Юг" за сутки 8 июня.

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Русские установили на катера сухопутные комплексы

Сейчас российский военно-морской частично усвоил уроки прошлых месяцев. Поэтому вражеские корабли держатся на безопасном расстоянии от украинского побережья. Наши военные зафиксировали, что учения по работе с ПВО начались в группировке разнородных сил Черноморского флота России.

В том числе отрабатывается применение сухопутных зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", которые ими (Россияне - 24 канал) установлены на корабельно-катерном складе,

– отметили в ОК "Юг".

Также там добавили, что в готовности к ракетным ударам по Украине находятся 4 российских судна. Речь идет о трех кораблях и одной субмарине, которые заряжены 28 крылатыми ракетами "Калибр".

Важно! В командовании подчеркнули, что угроза ракетных ударов действительно велика. Однако ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Когда раздается сигнал тревоги, нужно действовать взвешенно и направляться к укрытию.

ВМС Украины отвергли оккупантов от берегов

Военно-морские силы ВСУ отвергли флотилию врага от берегов нашей страны. Сейчас россияне в акватории Черного моря не подходят ближе чем на 100 километров.

После начала вторжения Россия полностью контролировала северо-западную часть моря. Однако теперь это превратилось в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.

Противник пытается это изменить

В настоящее время войска кафиров пытаются вернуть себе контроль. Они начали активное развертывание береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Их устанавливают преимущественно на оккупированных территориях Крыма и Херсона. 8 июня там появились и "Искандеры".

Также наша разведка уже долгое время фиксирует опрокидывание сил на временно захваченный остров Змеиный. Оно на 9 июня длится уже несколько недель.

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