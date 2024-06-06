В Черном море ВСУ уничтожили еще одно вражеское судно, – ГУР

Украинские разведчики продолжают уничтожать российский флот в Черном море. В частности, 6 июня было уничтожено очередное вражеское судно.

Соответствующую информацию в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он добавил, что все детали операции будут позже – как и яркое видеоподтверждение уничтожения российского корабля.

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Уничтожение корабля России

Андрей Юсов отметил, что на День журналиста, ночью 6 июня украинские разведчики уничтожили еще одно российское судно в акватории Черноморского флота.

Детали будут позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар. Все точно. И еще минус один вражеский корабль,

– указал Юсов.

По словам Юсова, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а потом уже – уничтожение очередного судна противника.

Ранее СМИ со ссылкой на источники утверждали, что вероятной целью стал рейдовый буксир. Взрывы прогремели около 3:45. По сообщениям крымских пабликов, громко было в районе поселка Черноморское.

Ликвидация флота России

В ночь на 30 мая бойцы ГУР поразили несколько катеров во временно оккупированном Крыму. Сообщается, что тогда разведчики уничтожили 2 катера "Тунец", а еще два судна такого же типа были повреждены. В операции участвовали украинские ударные морские дроны Magura V5. Враг использовал катера для патрулирования акватории возле Крыма.

В ночь на 19 мая ВСУ нанесли ракетный удар по малому ракетному кораблю проекта 22800 "Циклон" в порту оккупированного Севастополя. Это судно было единственным носителем ракет "Калибр", которое базировалось в Крыму в течение последних шести месяцев.

Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что Черноморский флот россиян в западной части Крыма полностью нейтрализован. Оккупанты бегут на восток – в частности, в Новороссийск. Ситуация по обстрелам Украины особо не меняется, однако увеличивается время на реагирование.

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