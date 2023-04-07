Инцидент произошел 6 апреля у дома военного Романа Ставчанского. Об этом военный рассказал 24 Каналу.
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Конфликт возник из-за парковки
Ставчанский приехал под дом и собирался парковать машину. Поскольку была плохая погода, авто забуксовало. В этот момент сзади подъехал внедорожник. Роман попросил мужчину немного подождать, пока припаркует авто.
Однако реакция была резкой. Мужчина сказал, что якобы это его место. Роман удивился, ведь он год был на фронте, а места раскупили. Дальше владелец джипа начал бросаться оскорблениями.
За**али эти военные,
– воскликнул мужчина.
После этого мужчина ударил военного в лицо. У него пошла кровь, а обидчик просто развернулся и уехал.
Обидчику грозит только штраф
Роман написал заявление в полицию, однако дело квалифицировали как мелкое хулиганство. За это "светит" только штраф.
Это выходит, что человек может просто пойти ударить человека за 750 гривен и дальше ходить,
– возмущается военный.
Он прошел медицинскую экспертизу. Перелома нет, поэтому, по всей вероятности, дело останется по статье хулиганство.
Мужчина должен извиниться перед защитниками
Владельца внедорожника нашли. В полиции рассказывали, что это 38-летний черновчанин. По словам Романа, раньше он не был знаком с этим мужчиной.
Мужчина пытался поговорить с военным. Однако Роман отмечает, что после такой фразы он должен извиняться не перед ним, а перед всеми защитниками.
После фразы, которую он сказал, он должен извиняться перед ребятами, которые защищают нас на Востоке,
– подчеркнул Роман.
Военный добавил, что ждет от черновчанина публичного извинения. Если он действительно сожалеет о своих словах, может помочь бойцам, что сейчас на передовой.