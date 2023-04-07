Інцидент стався 6 квітня біля дому військового Романа Ставчанського. Про це воїн розповів 24 Каналу.
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Конфлікт виник через парковку
Ставчанський приїхав під будинок й збирався паркувати машину. Оскільки була погана погода, авто забуксувало. У цей момент позаду під'їхав джип. Роман попросив чоловіка трішки зачекати, поки припаркує авто.
Однак реакція була різкою. Чоловік сказав, нібито це його місце. На що Роман здивувався, адже він рік був на фронті, а місця розкупили. Далі власник джипа почав кидатись образами.
За**али эти военные,
– вигукнув чоловік.
Після цього чоловік вдарив військового в обличчя. У нього пішла кров, а кривдник просто розвернувся й поїхав геть.
Кривднику загрожує лише штраф
Роман написав заяву в поліцію, однак справу кваліфікували як дрібне хуліганство. За це "світить" лише штраф.
Це що виходить людина може просто піти вдарити людину за 750 гривень й далі ходити,
– обурюється військовий.
Він пройшов медичну експертизу. Перелому немає, тому, ймовірно, справа залишиться за статтею хуліганство.
Чоловік має вибачитись перед захисниками
Власника джипа знайшли. У поліції розповідали, що це 38-річний чернівчанин. За словами Романа, раніше він не був знайомий з цим чоловіком.
Чоловік намагався поговорити з військовим. Однак Роман наголошує, що після такої фрази він має вибачатись не перед ним, а перед всіма захисниками.
Після фрази, яку він сказав, він має вибачатись перед хлопцями, які захищають нас на Сході,
– наголосив Роман.
Військовий додав, що чекає від чернівчанина привселюдного вибачення. Якщо він дійсно шкодує про свої слова, то може допомогти бійцям, що зараз на передовій.