Інцидент стався 6 квітня біля дому військового Романа Ставчанського. Про це воїн розповів 24 Каналу.

До теми Військового у Чернівцях вдарили через парковку: поліція вже відреагувала

Конфлікт виник через парковку

Ставчанський приїхав під будинок й збирався паркувати машину. Оскільки була погана погода, авто забуксувало. У цей момент позаду під'їхав джип. Роман попросив чоловіка трішки зачекати, поки припаркує авто.

Зверніть увагу! Ставчанський лише тиждень тому приїхав з фронту. Він звільнився у запас, а раніше перебував на Харківщині у складі 92-ї бригади ТРО.

Однак реакція була різкою. Чоловік сказав, нібито це його місце. На що Роман здивувався, адже він рік був на фронті, а місця розкупили. Далі власник джипа почав кидатись образами.

За**али эти военные,

– вигукнув чоловік.

Після цього чоловік вдарив військового в обличчя. У нього пішла кров, а кривдник просто розвернувся й поїхав геть.

Кривднику загрожує лише штраф

Роман написав заяву в поліцію, однак справу кваліфікували як дрібне хуліганство. За це "світить" лише штраф.

Це що виходить людина може просто піти вдарити людину за 750 гривень й далі ходити,

– обурюється військовий.

Він пройшов медичну експертизу. Перелому немає, тому, ймовірно, справа залишиться за статтею хуліганство.

Чоловік має вибачитись перед захисниками

Власника джипа знайшли. У поліції розповідали, що це 38-річний чернівчанин. За словами Романа, раніше він не був знайомий з цим чоловіком.

Чоловік намагався поговорити з військовим. Однак Роман наголошує, що після такої фрази він має вибачатись не перед ним, а перед всіма захисниками.

Після фрази, яку він сказав, він має вибачатись перед хлопцями, які захищають нас на Сході,

– наголосив Роман.

Військовий додав, що чекає від чернівчанина привселюдного вибачення. Якщо він дійсно шкодує про свої слова, то може допомогти бійцям, що зараз на передовій.