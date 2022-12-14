Интересный вид пернатых был замечен на Буковине еще в начале декабря на улице Сторожинецкой. О стае попугаев сообщил черновчанин и депутат Черновицкого городского совета Сергей Гринюк.

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Птиц сначала хотели спасать от холода

По словам Гринюка, на дереве в Черновцах живет около десятка необычных попугаев. Пернат поселился там еще летом и сейчас за ними могут наблюдать местные.

Спасаю больших зеленых попугаев, которые мерзнут на дереве возле Петро-Павловского собора на Сторожинецкой. Типа, "спасаю" от московского патриархата. Может, кто-то знает, как их спасти. Возможно, из биолаборатории сбежали и их ищут военные,

– написал местный чиновник.

Однако впоследствии оказалось, что попугаев спасать не нужно, ведь это особый инвазивный вид пернатых, который может выдерживать мороз.

Необычные попугаи в Черновцах: смотрит фото из фейсбука Гринюка

В то же время депутат отметил, что эти попугаи всеядны, поэтому могут питаться отходами из мусорников.

Попугаи Крамера выдерживают 20 градусов мороза. Когда снимал их, видел, что они ели семена на дереве. А снега у нас большого не бывает. Возле мусорников что-нибудь себе будут находить. Вот такая у нас экзотика,

– написал Гринюк.

Зимой нужно заботиться о животных

Большинство животных и птиц не обладают такими особенностями, как попугаи Крамера, поэтому им нужно помогать зимой. В частности, мэр Львова Андрей Садовый обратился к горожанам и призвал их позаботиться о своих домашних любимцах во время этой зимы и животных, не имеющих дома и живущих прямо на улице. Также городской голова рассказал о коте Левчике, живущем во Львовском городском совете.

В заключение к теме животных еще вспомним радостные новости со станции "Академик Вернадский". Недавно там вылупилось первое в сезоне пингвинятка.