Цікавий вид пернатих помітили на Буковині ще на початку грудня на вулиці Сторожинецькій. Про зграю папуг повідомив чернівчанин та депутат Чернівецької міської ради Сергій Гринюк.

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Птахів спершу хотіли рятувати від холоду

За словами Гринюка, на дереві у Чернівцях живе близько десятка незвичних папуг. Пернаті оселились там ще влітку та зараз за ними можуть спостерігати місцеві.

Рятую великих зелених папуг, які мерзнуть на дереві біля Петро-Павлівського собору на Сторожинецькій. Типу, "рятую" від московського патріархату. Може, хтось знає як їх врятувати. Можливо, з біолабораторії втекли і їх шукають військові,

– написав місцевий чиновник.

Однак згодом виявилося, що папуг рятувати непотрібно, адже це особливий інвазивний вид пернатих, що може витримувати морози.

Незвичні папуги в Чернівцях: дивиться фото з фейсбуку Гринюка

Водночас депутат зазначив, що ці папуги – усеїдні, тому можуть харчуватися відходами зі смітників.

Папуги Крамера витримують 20 градусів морозу. Коли знімав їх, то бачив, що вони їли насіння на дереві. А снігу у нас великого вже не буває. Біля смітників щось собі будуть знаходити. Ось така у нас екзотика,

– написав Гринюк.

Взимку потрібно дбати про тварин

Більшість тварин та птахів не володіють такими особливостями як папуги Крамера, тому їм потрібно допомагати взимку. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий звернувся до містян та закликав їх подбати про своїх домашніх улюбленців під час цієї зими та тварин, які не мають дому й живуть просто-таки на вулиці. Також міський голова розповів про кота Левчика, що живе у Львівській міській раді.

Наостанок до теми тварин ще згадаємо радісні новини зі станції "Академік Вернадський". Нещодавно там вилупилось перше у сезоні пінгвінятко.