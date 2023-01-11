СБУ "расколола" российского агента, которого ФСБ забросила для диверсий в западных областях

Служба безопасности обнаружила еще одного офицера российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Он был задержан в западной части нашей страны.

В Черновицкой области был пойман кадровый сотрудник управления ФСБ России в Красноярском крае.

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Чем занимался российский агент на территории Украины

Шпион собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности отдельного полка специального назначения 4308.

Также он "охотился" по данным о действующих и бывших сотрудниках СБУ, ее штатных и внештатных работниках и агентах. Кроме того, он узнавал особенности форм и методов работы украинской спецслужбы.

После начала полномасштабного вторжения агент получил от ФСБ задачу прибыть в Черновицкую область. Там он пытался выявить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах.

Впрочем, контрразведчики Службы безопасности предотвратили это и в результате многоэтапной спецоперации задержали вражеского диверсанта в Черновцах,

– сообщили в СБУ.

По материалам СБУ ему объявили о подозрении по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Вражеский офицер вербовал украинцев

Российский агент вербовал граждан Украины и делал это в основном в соцсетях. Следствие установило, что в 2017 году злоумышленник завербовал киевлянина и после нескольких задач он "законсервировал" его до 2022 года.

Этого предателя, гражданина Украины, уже приговорили к 16 годам за решеткой. Собственно, он и сдал своего куратора ФСБ во время следственно-оперативной работы.