В Черновицкой области зафиксировали землетрясение

В Черновицкой области 18 ноября произошло землетрясение. Его зафиксировали в полночь.

Данные Главного центра специального контроля говорят о том, что в пятницу, 18 ноября, в полночь зафиксировали землетрясение в Черновицкой области. Его эпицентр был расположен в районе города Новоднестровска, на глубине 4 километров.

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Что известно о землетрясении в Черновицкой области

Эксперты отмечают, что по классификации такое землетрясение относится к неощутимым. Следовательно, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Напомним, что последнее землетрясение с территории Черновицкой области было зарегистрировано 6 октября 2022 года. Его магнитуда была 2,4 по шкале Рихтера.

Тогда эпицентр землетрясения тоже был в районе города Новоднестровска, на глубине 4 километров.

Последние землетрясения с территории Черновицкой области были зарегистрированы 5 февраля и два землетрясения 14 марта 2021 с магнитудами 2,1, 2,1 и 2,2 соответственно.

На побережье Италии произошло мощное землетрясение

Утром 9 ноября землетрясение магнитудой 5,7 всколыхнуло побережье итальянского пляжного курорта Фано.

За ним последовали два толчка магнитудой 3,1 и 3,4. Основные подземные толчки ощущались на севере Италии и Риме, а также в других странах.

Сообщили о том, что толчки почувствовали около 16 миллионов человек на расстоянии более 300 километров от эпицентра землетрясения.

Также недавно на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.

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