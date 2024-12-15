В российской Чите открыли деревянный туалет, который ждали 2 года, но воспользоваться запретили

В российской Чите местные жители ждали постройки деревянного туалета почти 2 года. Однако, когда его в конце концов открыли, то пользоваться запретили.

Речь идет о туалете по улице Таежной в Чите. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное медиа "Медуза".

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Почему россиянам запретили пользоваться туалетом

В Чите открыли деревянный уличный туалет, который местные жители ждали почти 2 года. Предыдущий туалет на этом месте снесли в феврале 2023 года после визита в город замминистра строительства России Алексея Ересько.

Жители Таежной улицы пожаловались ему на плохие условия жизни, показали подъезды бараков и уличный туалет. Чиновник распорядился им помочь. Заброшенный старый туалет снесли, но новый на его месте не появился.

В апреле 2024 года терпение местных жителей лопнуло и провластное движение "Народный фронт" обратилось к российским властям с требованием выполнить обещание и установить людям туалет. Они обещали это сделать немедленно, в апреле 2024 года.

Новый деревянный туалет установили на Таежной улице только в ноябре этого года. Впрочем, пользоваться им запретили, и он был заколочен до 15 декабря. По словам местных чиновников, объект должен был сначала принять заказчик.

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Народный фронт потребовал организовать людям комфортные условия, власти пообещали установить туалет в апреле. Но сделали только сейчас! Видимо, на проектирование такого капитального сооружения нужно время. Но уже установленный туалет заколотили, в него не попасть. Жители бараков на Таежной продолжают выносить ведра, как будто живут в глухом Средневековье,

– жалуются в "Народном фронте".

Наконец объект открыли для публичного пользования 15 декабря.