"Развели как лохов": в Чувашии "мобики" наконец начали прозревать

Около сотни мобилизованных из Чувашии объявили о протесте из-за того, что им не дали обещанные выплаты. Без 300 тысяч рублей они отказываются убивать украинцев.

Россияне громко кричат о патриотизме и "долге родине", когда за это платят деньги. Если денег нет – то и патриотизма тоже. Видео протеста "мобиков" из Чувашии распространили местные телеграм-каналы, пишет 24 канал.

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Нас на*бали, – мобилизованные вышли на протест

На кадрах с места происшествия видно, что мобилизованные собрались у части. Один из них рассказал, что приехал из Москвы в родной город, чтобы на войну пойти "со своими пацанами".

Потому что родина… Президент обращение делал ко всем. В военкомате мне сказали, что за 2 – 3 дня, как приеду сюда, придет единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей,

– сказал "мобик".

Однако деньги так и не пришли, поэтому здесь уже не до "семейства". Теперь "мобики" требуют, чтобы им дали обещанные деньги, иначе никуда не поедут. Идея ничтожной гибели на чужой земле им уже не кажется столь привлекательной.

"Мобики" в России протестуют, потому что им не дают денег: видео

Руководство начало объяснять мобилизованным, что законопроект о 300 тысячах рублей так и не одобрили. Мол, он прошел только одно чтение, а тогда его сняли с повестки дня. На что россияне заявили: "Нас на*бали просто. И все".

"Мобики" требовали, чтобы к ним приехало какое-то руководство, но никто даже затруднился ответить на вопрос о том, где командир полка.

Кстати, протест на видео закончился традиционно для граждан России: "Короче, расходимся. нам ничего не дадут".

Мобилизованных уже "успокоили" омоновцы

В учебный центр отправили ОМОН и Росгвардию, чтобы они подавили протест. После этого местные телеграмм-каналы сообщили, что мобилизованные "успокоились". Поскольку протестовать они не умеют, то теперь отправляются на войну "пушечным мясом" просто так.

В соцсетях уже шутят, что "мобиков" "развели как лохов".

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