Страна по-прежнему без генерального прокурора: в ЦПК сообщили, что нужно сделать

В настоящее время Украина остается без генерального прокурора после увольнения Руслана Кравченко и его выезда за границу. Пока также неясно, кто исполняет его обязанности.

Об этом 24 Каналу рассказал член правления ЦПК Татьяна Шевчук. По ее словам, сейчас необходимы соответствующие решения президента.

Что делать дальше?

Как отметила Шевчук, выдвижение кандидата на должность генпрокурора – ответственность именно президента. Соответственно, он должен определиться, что делать дальше.

Немного странно, что в стране, которая находится в состоянии войны, нет ни генерального прокурора, ни исполняющего обязанности. Там из числа заместителей следовало бы выбрать, кто будет и.о. Жизнь в стране продолжается. Процессуальные решения должны приниматься,

– отметила Шевчук.

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По ее мнению, сейчас президент также мог бы предложить законопроект о конкурсном отборе на должность генпрокурора. В течение нескольких месяцев можно было бы провести конкурс. И еще до конца 2026 года у Украины будет новый независимый генеральный прокурор.

Добавим, что согласно Конституции Украины именно президент имеет право выдвигать кандидатуру на должность генерального прокурора, после чего эту кандидатуру должна утвердить Верховная Рада. Уже есть идеи по корректировке этого процесса. В частности, предлагается создать независимую комиссию, которая будет проверять кандидатов на добросовестность и профессионализм. Впоследствии президент сможет выбрать кандидатуру среди тех, кто пройдет проверку комиссии.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об увольнении после расследования "Карфаген", проведенного НАБУ и САП. Они разоблачили сотрудников Офиса генпрокурора в покровительстве мошенническим колл-центрам. Сам Кравченко пока не получил подозрения.