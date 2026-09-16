Про це 24 Каналу розповіла членкиня правління ЦПК Тетяна Шевчук. За її словами, зараз потрібні відповідні рішення президента.

Що робити далі?

Як зазначила Шевчук, подача кандидата на посаду генпрокурора – відповідальність саме президента. Відповідно він має визначитися, що робити далі.

Трохи дивно не мати у країні, яка воює, ні генерального прокурора, ні виконувача обов'язків. Там зі заступників мали б обрати, хто буде в.о. Життя в країні триває. Процесуальні рішення мають ухвалюватися,

– зауважила Шевчук.

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На її думку, зараз президент також міг би запропонувати законопроєкт про конкурсний відбір на посаду генпрокурора. Упродовж кількох місяців можна було б провести конкурс. І ще до кінця 2026 року Україна матиме нового незалежного генерального прокурора.

Додамо, згідно з Конституцією України саме президент має право подавати на посаду генпрокурора, після чого цю кандидатуру має затвердити Верховна Рада. Вже є ідеї, аби підкоригувати цей процес. Зокрема пропонують створити незалежну комісію, яка перевірятиме кандидатів на доброчесність та професіоналізм. Згодом президент зможе обрати кандидатуру серед тих, хто пройде перевірку комісії.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення після розслідування "Карфаген" з боку НАБУ та САП. Вони викрили співробітників Офісу генпрокурора на кришуванні шахрайських кол-центрів. Сам Кравченко наразі підозри не отримував.