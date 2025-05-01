Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на датского вещателя DR.

К теме Автомобиль въехал в толпу людей в Копенгагене, есть пострадавшие

В Дании возросло количество пострадавших

В центре Копенгагена на мосту Королевы Луизы в толпу влетел автомобиль. Это популярное место для отдыха, поэтому, к сожалению, много пострадавших в результате инцидента.

Утром сообщалось, что в результате аварии пострадали 5 человек. Однако по состоянию на сейчас количество пострадавших резко возросло до 12. Состояние 3 пострадавших оценивают как критическое.

Известно, что за рулем был 75-летний мужчина. Ему уже предъявили обвинения. Сам водитель подтвердил, что был за рулем, но все обвинения отвергает.

Я был за рулем. Мне стыдно это осознавать. Мне очень стыдно за это. Но я не признаю себя виновным, потому что я не был в состоянии алкогольного опьянения. Я хорошо выспался и принимаю лекарства,

– заявил водитель, который въехал в толпу.

Пожилой мужчина добавил, что ему трудно ходить, но он может управлять автомобилем. Журналисты добавили, что водитель ехал к своей жене, которая находится в доме престарелых.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. Также продолжают опрашивать свидетелей трагедии.