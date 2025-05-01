Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на данського мовника DR.

До теми Автомобіль в'їхав у натовп людей у Копенгагені, є постраждалі

У Данії зросла кількість постраждалих

У центрі Копенгагена на мосту Королеви Луїзи у натовп влетів автомобіль. Це популярне місце для відпочинку, тому, на жаль, багато постраждалих унаслідок інциденту.

Зранку повідомлялося, що унаслідок аварії постраждали 5 осіб. Однак станом на зараз кількість потерпілих різко зросла до 12. Стан 3 постраждалих оцінюють як критичний.

Відомо, що за кермом був 75-річний чоловік. Йому вже висунули звинувачення. Сам водій підтвердив, що був за кермом, але всі звинувачення відкидає.

Я був за кермом. Мені соромно це усвідомлювати. Мені дуже соромно за це. Але я не визнаю себе винним, бо я не був у стані алкогольного сп’яніння. Я добре виспався і приймаю ліки,

– заявив водій, який в'їхав у натовп.

Літній чоловік додав, що йому важко ходити, але він може керувати автомобілем. Журналісти додали, що водій їхав до своєї дружини, яка перебуває у домі для літніх людей.

Нині встановлюються всі обставини аварії. Також продовжують опитувати свідків трагедії.