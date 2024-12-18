Саммит СНГ станет политическим провалом для Путина

Путин 25 – 26 декабря собирает неформальный саммит глав СНГ, ставший для него площадкой для формального выхода из международной изоляции и имитацией российского регионального лидерства. Однако, несмотря на весь пафос, хаотичные попытки России навязывать свою волю другим странам из так называемого "постсоветского пространства", предстоящая встреча обещает стать очередным политическим провалом.

Как партнеры России дистанцируются от нее

От союзнических отношений с Россией отказывают даже традиционные партнеры, которые чувствуют всю токсичность страны-агрессора. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Во-первых, предварительно свою позицию обозначили в Армении. Премьер Никол Пашинян четко дал понять, что Ереван не рассматривает никаких вариантов возвращения или восстановления собственного участия в ОДКБ.

Подобную "дипломатическую пощечину" Кремль получил на фоне четких политических сигналов со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и официальных лиц французского политического истеблишмента: Армения становится для Парижа приоритетным направлением.

Какой вывод необходимо сделать? Армения отказывается от предательских "гарантий безопасности" Москвы и демонстрирует намерение выстраивать новую архитектуру безопасности с Францией. Попытки России вытеснить Францию из ее традиционных сфер влияния в Африке привели к тому, что Париж вытесняет интересы Кремля на Кавказе.

Во-вторых, другой традиционный партнер – Казахстан – ставит целью дистанцироваться от России, чтобы не попадать под санкционное давление. Ключевой производитель урана, местная кампания "Казатопром", которая имела совместные активы с российским "Росатом" на 6 из 14 месторождений, сделала кардинальный разворот. Казахи отдали приоритет стратегическому сотрудничеству с КНР. Доли "Росатома" в проектах были вынужденно проданы компании SNURDC Astana Mining Company Limited, за которой стоят китайские инвесторы.

Пользуясь случаем, Китай успешно вытесняет Россию из Центральной Азии, пока Франция меняет распределение сферу влияния на Кавказе.

Саммит СНГ – мертвый проект

В подобной ситуации предстоящий саммит глав СНГ – это формальное протокольное мероприятие, которое Россия собирает в надежде сохранения собственных империалистических амбиций.

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На практике же встреча не будет иметь под собой никакого практического значения. Постоянные партнеры России постепенно отворачиваются от Кремля по разным причинам, а другие геополитические игроки только используют указанный шанс.

Страны СНГ не разделяют позицию России по оккупации украинских территорий и последние декларации о признании четырех областей Украины российскими территориями. Именно поэтому они ищут выход из-под российского влияния. Даже единственный традиционный союзник Кремля в регионе Александр Лукашенко попадает во все более сложную ситуацию и изоляцию из-за неадекватных империалистических амбиций Кремля.

Саммит СНГ стал рудиментом предыдущей эпохи и "мертвым" проектом, таким как ОДКБ или другие объединения во главе России.