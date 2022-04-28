В деоккупированном селе на Киевщине трактор наехал на российскую мину
Источник:Полиция Киевской области
В Бучанском районе тракторист наткнулся на противотанковую вражескую мину. К счастью, он не пострадал.
В селе Маковище мужчина выехал трактором на полевую дорогу. Оказалось, оккупанты спрятали в земле противотанковую мину.
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Техника получила серьезные повреждения. А вот с водителем, к счастью, все хорошо.
Трактор наехал на вражескую мину / Фото Полиция Киевской области
С водителем все хорошо, пострадал только трактор / Фото Полиция Киевской области
Полиция еще раз просит граждан соблюдать инструкции безопасности на деоккупированных территориях:
- Не ходите по лесным дорогам,
- Избегайте заброшенных сооружений,
- Не берите вещи, которые находились в зоне боевых действий.
Советуем дождаться завершения отработки деоккупированных территорий взрывотехниками и спасателями. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности родных,
– отметили в полиции.
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