В деоккупированном селе на Киевщине трактор наехал на российскую мину

28 апреля 2022 , 00:52
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Источник:

Полиция Киевской области

В Бучанском районе тракторист наткнулся на противотанковую вражескую мину. К счастью, он не пострадал.

В селе Маковище мужчина выехал трактором на полевую дорогу. Оказалось, оккупанты спрятали в земле противотанковую мину.

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Техника получила серьезные повреждения. А вот с водителем, к счастью, все хорошо.


Трактор наехал на вражескую мину / Фото Полиция Киевской области


С водителем все хорошо, пострадал только трактор / Фото Полиция Киевской области

Полиция еще раз просит граждан соблюдать инструкции безопасности на деоккупированных территориях:

  • Не ходите по лесным дорогам,
  • Избегайте заброшенных сооружений,
  • Не берите вещи, которые находились в зоне боевых действий.

Советуем дождаться завершения отработки деоккупированных территорий взрывотехниками и спасателями. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности родных,
– отметили в полиции.

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Автор: Анастасія Кушпіт