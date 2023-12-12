Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. По ее наблюдениям, общины деоккупированной Харьковской области постепенно возвращаются к жизни.
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Как восстанавливают Старый Салтов
До начала полномасштабного вторжения Старый Салтов считался туристическим городом благодаря здешнему водохранилищу и большим лесам поблизости, которые теперь заминированы. Теперь в городе активно отстраивают жилищный центр и социальную инфраструктуру. На начало декабря, в Старом Салтове восстанавливают 19 объектов, 17 из которых – это жилые дома.
Дома совершенно разные по сложности: во время работ восстановление одного дома подорожало на 70%. В нем строители обнаружили дополнительные конструктивные нарушения, из-за которых пришлось перекладывать кровлю,
– объяснил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На ремонт этих объектов из государственного бюджета выделяют 570 миллионов гривен, из которых 320 миллионов поступило в 2023 году, а еще 250 поступят в 2024-м. Что касается частных домов, то их восстановление опирается в первую очередь на волонтеров.
Какие еще объекты важно восстановить
Кроме жилых домов в Старом Салтове восстанавливают также и школу, где дополнительно построят бомбоубежище. В еще одном здании, которое нужно вернуть к жизни, расположены ЦПАУ и медицинская амбулатория. Также продолжается работа по восстановлению газификации и водоснабжения для одной из частей города. Для последнего община надеется привлечь донорские средства.
Восстановление этих объектов поможет обществу наладить свою жизнь. До начала полномасштабного вторжения здесь жило около 6 тысяч граждан, а на конец 2023 года – около 4,5 тысячи.
"Община Старого Салтова стратегически важна (для Харьковской области - 24 Канал), потому что когда из города Волчанск эвакуируют людей, они выезжают именно в Старый Салтов. Именно поэтому важно наладить образование и предоставление медицинских услуг", – пояснил Синегубов.
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