Водитель и полицейские были шокированы: в Днепре автомобиль "украл" сам себя

В Днепре 26 января произошло одно из самых необычных ограблений. Автомобиль "украл" сам себя. В полиции раскрыли эпические детали.

Правоохранители рассказали о скорейшем обнаружении "похищенного автомобиля". Утром 26 января 2024 правоохранители получили сообщение от обеспокоенного местного жителя. Он заявил, что его автомобиль украли и попросил о помощи.

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Мужчина припарковал авто на обочине проспекта Богдана Хмельницкого. Затем он пошел в магазин. А когда вернулся, автомобиля уже не было.

Помогли камеры "Безопасный город". Так удалось установить, что никакого угона не было.

Оказалось, что во время остановки водитель не принял меры, чтобы не допустить самовольного движения, и автомобиль проехал около 400 метров в "беспилотном" режиме,

– говорится в сообщении.

В полиции отметили, что, к счастью, обошлось без ДТП. Водитель очень обрадовался, что его автомобиль удалось найти так быстро. В то же время, это не застраховало мужчину от получения постановления за нарушение ПДД.

Правоохранители обратились к водителям. Их просят быть внимательными и осторожными при парковке автомобилей. Необходимо принимать все меры, чтобы не допустить самопроизвольное движение автомобилей. Кроме того, в полиции отметили, что всегда готовы прийти на помощь.