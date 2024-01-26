Правоохоронці розповіли про найшвидше виявлення "викраденої автівки". Вранці 26 січня 2024 року правоохоронці отримали повідомлення від стурбованого місцевого жителя. Він заявив, що його автівку вкрали й попросив про допомогу.

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Чоловік припаркував його на узбіччі проспекту Богдана Хмельницького. Далі він пішов до крамниці. А коли повернувся, автомобіля вже не було.

Допомогли камери "Безпечне місто". Так вдалося встановити, що жодного викрадення не було.

Виявилося, що під час зупинки кермувальник не вжив заходів, щоб не допустити самовільного руху, й автівка проїхала близько 400 метрів у "безпілотному" режимі,

– мовиться у повідомленні.

У поліції наголосили, що, на щастя, обійшлося без ДТП. Водій дуже зрадів, що його автівку вдалося знайти так швидко. Водночас це не застрахувало чоловіка від отримання постанови за порушення ПДР.

Правоохоронці звернулися до водіїв. Їх просять бути уважними та обережними під час паркування автомобілів. Необхідно вживати усі заходи, щоб не допустити самовільний рух автомобілів. Окрім того, у поліції наголосили, що завжди готові прийти на допомогу.