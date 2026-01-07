В Днепре – блэкаут: остановилось метро, людей выводят из тоннелей, пишут о проблемах со связью

В Днепре после российской атаки вечером 7 января возник блэкаут. Из-за этого не ходит общественный транспорт, в частности метро, а местные жители пишут о проблемах со связью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Какова ситуация в Днепре с блэкаутом 7 января?

Местные жители рассказали журналистам, что из-за отсутствия электроснабжения остановилось метро в Днепре. Сейчас работники выводят людей из тоннелей, эскалаторы не работают.

Кроме того, в городе также исчезает мобильная связь. Днепрян призывают воспользоваться пунктами несокрушимости. Они расположены в школах, садах, старостатах и при отделениях полиции и ГСЧС.

Журналисты также показали, как выглядит Днепр во время блэкаута.

Блэкаут в Днепре 7 января / Видео Суспильного

В ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области по состоянию на вечер 7 января есть аварийные отключения света из-за вражеской атаки.

Как только завершится воздушная тревога и это будет безопасно, энергетики начнут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет,

– подчеркнули в компании.

Сложности из-за атаки возникли и на железной дороге. В Укрзализныце отметили, что из соображений безопасности и из-за отсутствия напряжения в сети есть незапланированные остановки пригородных поездов, движение которых пролегает через Днепропетровскую область.

В частности, говорится о рейсах сообщениями:

Запорожье – Синельниково,

Чаплино – Синельниково,

Днепр – Чаплино,

Пятихатки – Днепр.

"Как будем иметь возможность – продолжим движение. Сейчас просим пассажиров внимательно слушать объявления на местах, прислушиваться к порядку действий железнодорожников и не пренебрегать безопасностью", – отметили в компании.