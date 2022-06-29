В Днепре были слышны взрывы, а затем объявили воздушную тревогу

Утром 29 июня местные жители в Днепре сообщили о взрывах. Уже после этого в областном центре зазвучали сирены, предупреждавшие о воздушной опасности.

Днепрянам посоветовали оставаться в укрытиях. Ждем официальных сообщений от властей.

Раньше Больших разрушений нет, – военная администрация об ударе по территории Криворожской ТЭЦ

Тревогу объявили около 10:00

Тревогу в Днепропетровской области объявили около 10:00. Почти сразу сирены прозвучали на территории соседней – Запорожской области. В местных телеграм-каналах писали, что над одним из районов Днепра поднимался дым.

Сигналы об отбое в двух областях прозвучали довольно быстро – уже в 10:10.

Предыдущий ракетный удар по городу был накануне

Отметим, что только 28 июня войска агрессора обстреляли Днепр ракетами. Они попали в гражданский объект – станцию технического обслуживания. Под завалами СТО нашли тела 2 человек, они – гражданские.

В Днепропетровской области говорят, что число пострадавших достигло 7, среди них 6-летний мальчик. Его задел обломок стекла из разбитого окна. Двух человек доставили в больницу, остальных лечат амбулаторно.

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Больше о ситуации в Днепропетровской области: последние новости

Минобороны России анонсировало удары по Криворожской ТЭС – мол, это "планы украинской армии". Войска агрессора сразу же реализовали свою идею 28 июня.

Военная администрация области говорит, что больших разрушений на объекте нет.

Во время обстрела Днепра 28 июня враг применил 6 ракет, 4 из них – сбили.

Повреждениям подверглась железнодорожная инфраструктура – из-за этого задержались несколько поездов.

Узнайте в видео больше об ударе по СТО в Днепре: