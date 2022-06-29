В Днепре были слышны взрывы, а затем объявили воздушную тревогу
Источник:"Суспільне. Дніпро"
Утром 29 июня местные жители в Днепре сообщили о взрывах. Уже после этого в областном центре зазвучали сирены, предупреждавшие о воздушной опасности.
Днепрянам посоветовали оставаться в укрытиях. Ждем официальных сообщений от властей.
Раньше Больших разрушений нет, – военная администрация об ударе по территории Криворожской ТЭЦ
Тревогу объявили около 10:00
Тревогу в Днепропетровской области объявили около 10:00. Почти сразу сирены прозвучали на территории соседней – Запорожской области. В местных телеграм-каналах писали, что над одним из районов Днепра поднимался дым.
Сигналы об отбое в двух областях прозвучали довольно быстро – уже в 10:10.
Предыдущий ракетный удар по городу был накануне
Отметим, что только 28 июня войска агрессора обстреляли Днепр ракетами. Они попали в гражданский объект – станцию технического обслуживания. Под завалами СТО нашли тела 2 человек, они – гражданские.
В Днепропетровской области говорят, что число пострадавших достигло 7, среди них 6-летний мальчик. Его задел обломок стекла из разбитого окна. Двух человек доставили в больницу, остальных лечат амбулаторно.
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Больше о ситуации в Днепропетровской области: последние новости
- Минобороны России анонсировало удары по Криворожской ТЭС – мол, это "планы украинской армии". Войска агрессора сразу же реализовали свою идею 28 июня.
- Военная администрация области говорит, что больших разрушений на объекте нет.
- Во время обстрела Днепра 28 июня враг применил 6 ракет, 4 из них – сбили.
- Повреждениям подверглась железнодорожная инфраструктура – из-за этого задержались несколько поездов.
Узнайте в видео больше об ударе по СТО в Днепре: