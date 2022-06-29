В Днепре были слышны взрывы, а затем объявили воздушную тревогу

29 июня 2022 , 10:01
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Источник:

"Суспільне. Дніпро"

Утром 29 июня местные жители в Днепре сообщили о взрывах. Уже после этого в областном центре зазвучали сирены, предупреждавшие о воздушной опасности.

Днепрянам посоветовали оставаться в укрытиях. Ждем официальных сообщений от властей.

Раньше Больших разрушений нет, – военная администрация об ударе по территории Криворожской ТЭЦ

Тревогу объявили около 10:00

Тревогу в Днепропетровской области объявили около 10:00. Почти сразу сирены прозвучали на территории соседней – Запорожской области. В местных телеграм-каналах писали, что над одним из районов Днепра поднимался дым.

Сигналы об отбое в двух областях прозвучали довольно быстро – уже в 10:10.

Предыдущий ракетный удар по городу был накануне

Отметим, что только 28 июня войска агрессора обстреляли Днепр ракетами. Они попали в гражданский объект – станцию технического обслуживания. Под завалами СТО нашли тела 2 человек, они – гражданские.

В Днепропетровской области говорят, что число пострадавших достигло 7, среди них 6-летний мальчик. Его задел обломок стекла из разбитого окна. Двух человек доставили в больницу, остальных лечат амбулаторно.

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Больше о ситуации в Днепропетровской области: последние новости

  • Минобороны России анонсировало удары по Криворожской ТЭС – мол, это "планы украинской армии". Войска агрессора сразу же реализовали свою идею 28 июня.
  • Военная администрация области говорит, что больших разрушений на объекте нет.
  • Во время обстрела Днепра 28 июня враг применил 6 ракет, 4 из них – сбили.
  • Повреждениям подверглась железнодорожная инфраструктура – из-за этого задержались несколько поездов.

Узнайте в видео больше об ударе по СТО в Днепре:

 

Автор: Ірина Пундор