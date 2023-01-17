В Днепре дедушка годовалого ребенка рыдает, проклиная россиян: щемящее видео
Источник:Анастасия Рыбакова
Ракетный удар России по дому в Днепре убил 5 детей. Дедушка, маленький внук которого оказался под завалами, эмоционально обратился к россиянам.
Мужчина рассказал свою трагедию и показал видео ребенка. Дедушка не мог сдержать слез и эмоций.
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Из-за убийства внука он обратился к россиянам, проклиная их.
Будьте вы прокляты, русские, кацапы, чтобы вы все выдохли, черти, бл*ть. Этот ребенок все еще лежит под завалами! Я проклинаю! Хочу, чтобы в каждой российской семье было по два-три (случая) таких… Как вот наш ребенок лежит!
– в отчаянии говорил дедушка.
Мужчина подчеркнул, что для кафиров нет прощения. Он будет проклинать их до конца своих дней.
Дедушка показал внука, который под завалами: видео
Кстати, из-под завалов многоэтажки спасли 27-летнюю девушку, которая не могла звать на помощь, поскольку с рождения не разговаривает. Ее муж и годовалый сын остался под завалами. Вероятно, это внук дедушки на видео, поскольку видео также распространила девушка в инстаграмме.
Последние новости о трагедии в Днепре
- В Днепре 17 января завершили поисковые работы на месте ракетного удара. Они продолжались 3 дня.
- В результате атаки российских террористов погибли 44 человека, из них 5 детей.
- Ранения получили 79 человек, из них – 16 детей.
- Напомним, российские военные по Днепру ракетой типа X-22. Это подтвердили в разведке Британии, а также момент удара попал на видео.
- К сожалению, у Украины нет средств, чтобы сбивать ракеты типа X-22. Ракетой такого типа враг также атаковал Кременчуг 27 июня 2022 года.
- К слову, украинцы собрали более 3 миллионов гривен детям из Днепра, потерявшим родителей из-за ракетного удара по многоэтажке. 15-летняя Каролина и 9-летний Тимур вышли на улицу и ждали маму с папой в момент удара.
- В горсовете сообщили, что пострадавшим из-за ракетного удара семьям выплатят по миллиону гривен.