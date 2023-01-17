В Днепре дедушка годовалого ребенка рыдает, проклиная россиян: щемящее видео

Ракетный удар России по дому в Днепре убил 5 детей. Дедушка, маленький внук которого оказался под завалами, эмоционально обратился к россиянам.

Мужчина рассказал свою трагедию и показал видео ребенка. Дедушка не мог сдержать слез и эмоций.

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Из-за убийства внука он обратился к россиянам, проклиная их.

Будьте вы прокляты, русские, кацапы, чтобы вы все выдохли, черти, бл*ть. Этот ребенок все еще лежит под завалами! Я проклинаю! Хочу, чтобы в каждой российской семье было по два-три (случая) таких… Как вот наш ребенок лежит!

– в отчаянии говорил дедушка.

Мужчина подчеркнул, что для кафиров нет прощения. Он будет проклинать их до конца своих дней.

Дедушка показал внука, который под завалами: видео

Кстати, из-под завалов многоэтажки спасли 27-летнюю девушку, которая не могла звать на помощь, поскольку с рождения не разговаривает. Ее муж и годовалый сын остался под завалами. Вероятно, это внук дедушки на видео, поскольку видео также распространила девушка в инстаграмме.

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