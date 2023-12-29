В Днепре горит один из торговых центров города, – Суспильное
Источник:Суспильное
В Днепре загорелся один торговый центр города. Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.
Ранее в Днепре фиксировали мощные взрывы. Их было несколько волн. Очевидно, что пожар в ТЦ является следствием атаки врага. В то же время, официальной информации об этом пока не было.
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Также Суспильное.Днепр сообщило, что в городе приостановлено движение по троллейбусным маршрутам №19, "А", "Б" и трамвайному маршруту №11.
В Днепре есть пострадавшие
Городской голова Борис Филатов сообщил, что в результате атаки врага пострадали люди.
"Есть пострадавшие и погибшие. Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", – говорится в сообщении городского головы.
Филатов подчеркнул, что подробности ракетного удара комментировать не будет и просит дождаться информации от руководителя ОВА Сергея Лисака.