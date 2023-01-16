Кадры спасения животных показали местные телеграм-каналы и журналисты, пишет 24 Канал. Также известно, что людей из-под завалов ищут с помощью собак.
Важно Террористический российский удар по многоэтажке в Днепре: все, что известно о вражеской атаке
Что известно о спасении животных из многоэтажки
Телеграм-каналы опубликовали кадры спасения:
- шиншиллы, которую достали с одного из этажей поврежденной квартиры в доме, куда ударили россияне;
- кота Кузи, которого пытались достать с 7 этажа. Испугавшись, он спрыгнул на землю и выжил.
Спасатели вытащили из разрушенного дома в Днепре кота и шиншиллу / Фото "Днепр Оперативный" и Евгения Завгороднего
Как спасали Кузю: смотрите видео
Кратко о теракте в Днепре
- 14 января Россия цинично ударила ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре. Трагедия произошла на улице Набережная Победы.
- Сотрудники ГСЧС уже более 40 часов проводят спасательно-оперативную операцию. 15 января спасателям удалось ликвидировать пожар в завалах.
- В ночь на 16 января пожарные вытащили из-под завалов тела нескольких погибших.
- По состоянию на 13 часов 16 января удалось спасти 39 человек, из них 6 детей Погибли 40 человек, из них трое – дети. Ранены 75 человек, из них 14 детей. Еще есть 46 сообщений о пропавших без вести, из них пребывание 12 человек – установлено.