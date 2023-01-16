Кадри порятунку тварин показали місцеві телеграм-канали та журналісти, пише 24 Канал. Також відомо, що людей з-під завалів шукають з допомогою собак.

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Що відомо про порятунок тварин з багатоповерхівки

Телеграм-канали опублікували кадри порятунку:

шиншили, яку дістали з одного з поверхів пошкодженої квартири в будинку, куди вдарили росіяни;

кота Кузю, якого намагались дістати з 7 поверху. Перелякавшись, він зістрибнув на землю та вижив.

Рятувальники витягнули зі зруйнованого будинку в Дніпрі кота та шиншилу / Фото "Дніпро Оперативний" та Євгенія Завгороднього

Як рятували Кузю: дивіться відео

Коротко про теракт у Дніпрі