В Днепре злоумышленники на Lexus бросили гранату в мужчину из-за долгов: момент попал на видео

В Днепре 13 ноября злоумышленник бросил гранату в мужчину. Когда полиция пыталась задержать нападающих, они выбросили еще одну гранату.

За правонарушителями пришлось устроить погоню. Правоохранители даже показали видео из спецоперации.

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Подробности инцидента в Днепре

3 ноября около 14:00 в полицию поступило сообщение о взрыве по проспекту Свободы в Новокодакском районе города. Очевидцы сообщили, что неизвестные из автомобиля Lexus бросили гранату в сторону находившегося на улице мужчины.

Нападающие бросили гранату в мужчину: видео

В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.

Полиция сразу ввела в городе спецоперацию – началась погоня за злоумышленниками. Убегая от правоохранителей, мужчины выбросили из автомобиля не взорвавшуюся гранату Ф-1. А потом, через несколько кварталов – пистолет Макарова.

Полиция показала кадры с погони: смотрите видео

Полицейские догнали правонарушителей и заблокировали автомобиль на перекрестке улицы Павлова и Академика Белелюбского. Злоумышленники забаррикадировались в автомобиле, однако спецназовцы КОРД их связали.

Причина конфликта – долги

Злоумышленникам оказались двое мужчин – это братья в возрасте 47 и 53 лет. Установлено, что у нападающих с потерпевшим возник имущественный конфликт на почве долговых обязательств.

Нападавших сразу же задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия еще продолжаются.

Фото из операции: фото Нацполиция

В спецоперацию были привлечены спецназовцы КОРД, патрульные полицейские, уголовная полиция, следователи и другие правоохранительные структуры. На месте работы правоохранителей руководил начальник ГУНП в Днепропетровской области Александр Ганжа.

Раненый мужчина находится в больнице. Подробности его состояния еще не известны.