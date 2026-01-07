В Днепре, охваченном блэкаутом, прогремели новые взрывы: что известно

В Днепре во время блэкаута вечером 7 января прогремели новые взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о новых взрывах в Днепре?

Тревогу в Днепровском районе объявили еще в 21:57 7 января. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении группы БПЛА на город.

Первый взрыв прогремел в 23:43, второй – в 23:47.

Временно исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко написал, что область находится под атакой БПЛА. Чиновник призвал граждан быть осторожными и пройти в безопасные места.

Стоит отметить, что оккупанты продолжают бить по Днепру в то время, как город погрузился в блэкаут. Там есть проблемы с общественным транспортом, связью, а все вокруг стало темным и черным.

Какая ситуация в Днепре со светом?