В Днепре, охваченном блэкаутом, прогремели новые взрывы: что известно
В Днепре во время блэкаута вечером 7 января прогремели новые взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о новых взрывах в Днепре?
Тревогу в Днепровском районе объявили еще в 21:57 7 января. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении группы БПЛА на город.
Первый взрыв прогремел в 23:43, второй – в 23:47.
Временно исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко написал, что область находится под атакой БПЛА. Чиновник призвал граждан быть осторожными и пройти в безопасные места.
Стоит отметить, что оккупанты продолжают бить по Днепру в то время, как город погрузился в блэкаут. Там есть проблемы с общественным транспортом, связью, а все вокруг стало темным и черным.
Какая ситуация в Днепре со светом?
В Днепровском районе около 22:00 7 января прогремел взрыв, после чего у многих жителей Днепра пропало электроснабжение. Света также не было в ряде городов области, в частности в Кривом Роге, Каменском и Павлограде.
Очевидцы сообщают, что перед обесточиванием в небе было видно две мощные вспышки. Кроме того, пользователи в сети писали о перепадах напряжения – иногда оно достигало до 300 вольт.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что пока прогнозов по восстановлению энергоснабжения нет. Он также призвал жителей региона по возможности сделать запас воды.
В самом Днепре в результате атаки возник блэкаут: остановилось метро и возникли проблемы со связью. В ДТЭК сообщили об аварийных отключениях света по всей области.