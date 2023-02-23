В полицию поступило сообщение о похищении человека. Группа посадила мужчину в авто и увезла в неизвестном направлении. Об этом 24 Канала рассказала спикер областной полиции Анна Старчевская.

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Полицейская спецоперация

О похищении человека днем сообщали в местных телеграмм-каналах. Сообщалось, что проходит спецоперация, во время которой задержали десяток человек.

Старчевская подтвердила, что действительно установили и задержали группу по 146 статье. Речь идет о незаконном лишении свободы или похищении человека. Кстати, она предусматривает до трех лет тюрьмы.

Теперь с задержанными проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.

Что с потерпевшим

В полиции сообщили, что жизни мужчины ничего не угрожает. С ним все хорошо. Сферу деятельности мужчины не раскрывают. По предварительной информации, он являлся обычным гражданином. Допускают, что мог быть еще предпринимателем.

Пока правоохранители. устанавливают происшествия. Более подробную информацию обещают впоследствии.

Похищение иностранца во Львове

Во Львове 15 февраля полицейские задержали 4 мужчин по подозрению в похищении иностранца. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

Ситуация была похожа. Четверо злоумышленников напали на мужчину, избили его, насильно усадили в автомобиль "Шкода", после чего уехали в неизвестном направлении. Однако патрульные перехватили машину.