Злоумышленником оказался житель столицы. Его подозревают в мошенническом завладении средствами, собранными для нужд Вооруженных сил Украины.

К теме Жительница Киева сдавала ФСБ позиции ВСУ: предательница получила серьезный срок

Подробности инцидента

По информации следствия, у подозреваемого был личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ. Блогер узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в своих интересах.

Столичному блоггеру сообщили о подозрении / Фото полиция Киева

Получив несанкционированный доступ к виртуальному кошельку сайта, мужчина начал систематически выводить средства, собранные гражданами со всего мира на нужды украинской армии, за свой счет.

Таким образом он присвоил 340 тысяч гривен. В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяты носители информации, подтверждающие противоправную деятельность, и денежные средства, полученные преступным путем.

Злоумышленник похитил более 300 тысяч гривен на ВСУ / Фото Киевская городская прокуратура

Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В Украине разоблачают предателей: последние новости