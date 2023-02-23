Зловмисником виявився житель столиці. Його підозрюють у шахрайському заволодінні коштами, зібраними для потреб Збройних сил України.

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Подробиці інциденту

За інформацією слідства, підозрюваний мав особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ. Блогер дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах.

Столичному блогеру повідомили про підозру / Фото поліція Києва

Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.

У такий спосіб він привласнив 340 тисяч гривень. У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Зловмисник вкрав понад 300 тисяч гривень на ЗСУ / Фото Київська міська прокуратура

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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