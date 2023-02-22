У суді прокурори довели провину жінки. До набрання вироком законної сили зловмисниця перебуватиме під вартою.

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Жителька Києва здавала росіянам позиції ЗСУ

Як стало відомо, жінку звинувачують у поширенні інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану. Зрадниці призначили покарання – 8 років позбавлення волі.

Так, зловмисниця знімала на камеру об’єкти, на яких розміщувалися підрозділи українських військових на території Києва та Київської області. Цю інформацію разом з координатами об’єктів через месенджер вона передавала співробітнику ФСБ.

Отримані дані ворог використовував для координації дій військових Росії щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах,

– розповіли прокурори.



Киянка виявилась ворожим агентом / фото прокуратури

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