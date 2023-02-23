До поліції надійшло повідомлення про викрадення людини. Група осіб посадила чоловіка в авто та відвезла у невідомому напрямку. Про це 24 Каналу розповіли речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

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Поліцейська спецоперація

Про викрадення людини вдень повідомляли у місцевих телеграм-каналах. Повідомляли, що проходить спецоперація під час якої затримали десяток людей.

Старчевська підтвердила, що справді встановили та затримали групу осіб за 146 статтею. Мовиться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. До слова, вона передбачає до трьох років в'язниці.

Тепер із затриманими проводять слідчі дії та оперативні заходи.

Що з потерпілим

У поліції повідомили, що життю чоловіка нічого не загрожує. З ним все гаразд. Сферу діяльності чоловіка не розкривають. За попередньою інформацією, він був звичайним громадянином. Припускають, міг бути ще підприємцем.

Наразі правоохоронці. встановлюють обставини. Більш детальну інформацію обіцяють згодом.

Викрадення іноземця у Львові

У Львові 15 лютого поліцейські затримали 4 чоловіків за підозрою у викраденні іноземця. Тепер їм загрожує до 5 років в'язниці.

Ситуація була схожа. Четверо зловмисників напали на чоловіка, побили його, силоміць посадили в автомобіль "Шкода", після чого поїхали у невідомому напрямку. Однак патрульні перехопили машину.