В Днепре появился необычный дорожный знак: о чем предупреждает и почему его установили

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра появился необычный дорожный знак, на котором изображена черная кошка. Этот знак висит на столбе на улице Владимира Пилишенко рядом с другими официальными знаками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное, журналисты которого пообщались с местными и спросили, кто его повесил и что он означает.

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В Днепре появился дорожный знак с кошкой

Житель Днепра Дмитрий рассказал журналистам, что оригинальный знак установили год назад неравнодушные люди. Мужчина отметил, что этот участок дороги очень опасен.

"Здесь машины не ездят, а летают. Бог знает, сколько висит знак, что более чем 50 километров в час здесь нельзя ездить, а водители и 70 катаются", – сказал он.

Местный житель Петр рассказал, что на этом участке ежедневно сбивали животных, и не только котов.

"Здесь и ежей сбивали водители, а летом, представляете, черепаху насмерть сбили. Здесь очень опасная дорога. У меня дома кошка есть, боюсь пускать на улицу, потому что вдруг что-то плохое произойдет", - отметил мужчина.

По словам днепрянина, он не знает, кто установил знак с изображением кота, однако имеет догадки.

"Это точно кто-то из соседей, потому что людям надоело, что сбивают их котов", – отметил мужчина.

По его словам, после того, как на столбе появился этот указатель, количество смертей животных на дороге уменьшилось. Хотя знак неофициальный, и все местные знают об этом, и он привлекает внимание водителей, отметил Петр.