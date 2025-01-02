Днем в четверг, 2 января, в Днепре прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Российские войска атаковали Днепр

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена ​​в 16:22, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Уже через несколько минут в ПС написали о движении вражеской ракеты в направлении Днепра.

По словам корреспондентов Суспильного, взрыв в городе прогремел около 16:26.

На момент публикации новости местные власти Днепра не сообщали о последствиях вражеской атаки. По информации мониторинговых каналов, для удара россияне использовали баллистическую ракету "Искандер-М".

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