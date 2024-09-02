В Днепре прогремела серия взрывов: враг бьет баллистикой

Поздно вечером 2 сентября в городе Днепр местные слышали взрывы. Воздушные силы незадолго до этого сообщали об угрозе баллистического удара.

О взрывах сообщают корреспонденты Суспильного, пишет 24 Канал. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Днепре слышали взрывы

Около 21:59 на территории Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Как сообщали Воздушные силы, в местах, где объявили опасность, была угроза баллистического удара с востока. Через несколько минут, к сожалению, появилась первая информация о взрывах.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного,

– написали журналисты.

Позже, в частности, обнародовали данные о взрывах в Павлограде. В то же время в 22:03 появилась информация о повторных взрывах в Днепре. Таким образом, на территории области громко было по меньшей мере трижды.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Обновлено. По данным главы ОВА Лисака, известно о повреждениях жилых домов в одном из районов Днепра. "Вся информация – утром. Берегите себя и своих близких", – добавил он.

Пока в местной ОВА никакой информации о возможных последствиях обнародовано не было. Напомним, в Днепре слышали взрывы ночью 2 сентября. Тогда Россия запустила ударные беспилотные аппараты по территории нашего государства.