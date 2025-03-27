В Днепре прогремели взрывы

Россия атакует Украину с помощью ударных беспилотников вечером в четверг, 27 марта. Вражеские воздушные цели фиксировали и в небе над территорией Днепропетровской области.

В результате в пригороде Днепра прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушная тревога на территории Днепропетровской области была объявлена ​​ориентировочно в 18:08. Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных БПЛА для региона. В частности, впоследствии цели фиксировались на востоке, юге и севере Днепропетровской области.

Уже около 19.50 появились первые сообщения о взрывах в регионе.

В пригороде Днепра слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

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На момент публикации никакой дополнительной информации по этому поводу местные власти не обнародовали. Очевидно, информацию о возможных последствиях или известных деталях сообщат впоследствии.