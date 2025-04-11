В Днепре прогремели взрывы

Россия вечером 11 апреля атакует Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед", цели достигли и Днепропетровской области. В городе сообщают о взрывах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушная тревога на территории Днепропетровской области объявлена ​​ориентировочно 21:06. Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных беспилотников. Впоследствии их фиксировали на востоке и севере региона, БПЛА летели по западному курсу.

Мониторинговые каналы около 22:04 сообщали, что дроны приближаются к городу. Через несколько минут местные телеграммы каналы начали сообщать о том, что в Днепре было громко. Это позже подтвердили корреспонденты Суспильного.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

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