Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена опасность.

Смотрите также Россия начала атаку "Шахедами" и баллистикой: какие области сейчас под угрозой

Что известно об атаке на Днепр

Воздушная тревога на территории Днепропетровской области объявлена ​​ориентировочно 20:17. Впоследствии воздушные силы сообщали о беспилотных летательных аппаратах в регионе, которые двигались в северо-западном направлении.

Позже появилась информация о летевших в северо-западном направлении ударных БпЛА на территории области. Уже около 21.22 в сети обнародовали данные о том, что в городе слышали громкие взрывы.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.